США рассекретили видео испытаний ядерного оружия

Видео: Lawrence Livermore National Laboratory / YouTube

Физик Грег Сприггс из Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США совместно c коллегами собрал и выложил в сеть сотни рассекреченных роликов испытаний ядерного оружия в атмосфере. Об этом сообщает Business Insider.

Команда экспертов во главе со Сприггсом восстановила часть пленок атмосферных ядерных испытаний, произведенных в США в 1945-1962 годах. К настоящему времени в распоряжении специалистов имеется около 6,5 тысячи роликов, из которых оцифрованы около 4,2 тысячи и 750 — рассекречены.

Материалы по теме Саечка за испуг Обнародованы неизвестные факты о создании Гитлером ядерной бомбы

В 1945-1962 годах США провели 210 ядерных испытаний в атмосфере, что зафиксировано в примерно десяти тысячах видеозаписях. Большинство из них оказались распределенными по секретных хранилищам в США. Команде экспертов потребовалось пять лет на то, чтобы собрать их в лаборатории.

На поиск и оцифровку оставшихся 3,5 тысячи роликов у команды Сприггса должно уйти около двух лет. Специалисты проводят работы по сохранению изготовленных из нитроцеллюлозы пленок, которые постепенно разрушаются, находясь на открытом воздухе. Анализ видео, по мнению Сприггса, позволит лучше понять последствия ядерных взрывов.