Игги Поп спел песню Иэна Кертиса с бывшими участниками Joy Division

Видео: uuhhh_alex / Instagram

Американский рок-музыкант Игги Поп выступил с группой New Order в Карнеги-холле в Нью-Йорке, на концерте по случаю 80-летия композитора Филипа Гласса. Об этом в пятницу сообщает Pitchfork.

Поп спел несколько композиций вместе с коллективом, который состоит из бывших участников британской постпанк-группы Joy Division. В частности, музыканты исполнили композицию New Order — Stray Dog, Shades Игги Попа, а также трек She's Lost Control, написанный скончавшимся вокалистом Joy Division Иэном Кертисом.

Видео выступления опубликовал в Instagram один из посетителей с ником @uuhhh_alex.