Умер барабанщик постпанк-группы The Chameleons

В Великобритании скончался барабанщик Джон Ливер, игравший в постпанк-группе The Chameleons. Об этом в Facebook написал вокалист и басист коллектива Марк Берджесс.

«Этим утром после непродолжительной болезни скончался Джон Ливер. Мы искренне и глубоко сочувствуем матери Джона, его сестре и двум детям в это ужасное время. Конечно, я шокирован новостями, поэтому в течение некоторого времени я буду оффлайн», ― говорится в посте музыканта.

Джон Ливер был участником The Chameleons с 1981 года до распада группы в 1987 году, а также в период их повторного объединения, которое произошло в 2000 году. Он также играл с Берджессом в группах the Sun and the Moon и ChameleonsVox.

The Chameleons образовались в 1981 году в Миддлтоне, графство Большой Манчестер. За свою карьеру группа записала шесть студийных альбомов. Коллектив окончательно прекратил свое существование в 2003 году.