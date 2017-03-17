Сирийская армия отбила атаки боевиков ИГ на Дейр-эз-Зор

Подразделения сирийской правительственной армии отбили несколько атак боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в окрестностях города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военные источники.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

В ходе отражения атак на местный аэродром был уничтожен танк, восемь автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и две начиненные взрывчаткой машины.

На другом направлении боевики потеряли убитыми 10 человек.

Дейр-эз-Зор с 2014 года фактически находится на осадном положении. Подразделения вооруженных сил вынуждены действовать, находясь в фактическом окружении. Снабжение армии и мирного населения осуществляется исключительно по воздуху. К настоящему времени все наземные дороги и пути, ведущие к городу, блокированы экстремистами.