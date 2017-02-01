Лавров предложил арабским странам ввести эмбарго против подконтрольных ИГ земель

Россия призвала арабские страны поддержать инициативу о введении эмбарго в отношении территорий, которые находятся под контролем «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом в среду, 1 февраля, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы призываем наших арабских друзей присоединиться к российской инициативе о том, чтобы на основании статьи 41 Устава ООН ввести всеобъемлющее торгово-экономическое эмбарго в отношении всех территорий, которые остаются под контролем так называемого "Исламского государства"», — сказал министр, выступая на открытии заседания Российско-арабского форума сотрудничества в Абу-Даби.

Также Лавров напомнил, что борьба с террористической угрозой «остается первостепенной задачей всех государств мира, и, конечно же, ООН». Он подчеркнул, что Москва считает «принципиально важным» выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Экономика ИГ, признанного квазигосударством, основана на продаже нефти, наркотрафике, налогообложении подчиненного населения и продаже человеческих органов, сообщает «Коммерсантъ». Другой значимой статьей пополнения бюджета террористов является сельхозпродукция, прежде всего, урожай зерновых — как пояснил газете старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов, пшеницу отвозят в Сирию, осваивая таким образом захваченные территории.

Граничащие с захваченными террористами территориями страны неоднократно обвинялись в торговых отношениях с «Исламским государством». Так, в январе 2016 года министры обороны Греции и Израиля обвинили Турцию в покупке нефти у ИГ. В декабре 2015 года замначальника российского Генштаба Сергей Рудской сообщил о публикации материалов, подтверждающих, что в Турцию поставляются нефтепродукты с территорий, находящихся под контролем террористов.

В то же время The Wall Street Journal утверждала, что покупкой нефти и газа у ИГ занимается правительство Сирии.

В 2016 году ИГ понесла территориальные потери, однако под контролем организации все еще находится часть Сирии и Ирака, в том числе оплот террористов — сирийская Ракка. Также под их контролем находятся Пальмира, провинция Дейр эз-Зор в САР. В Ираке боевики контролируют часть города Мосул и западный берег реки Тигр, а также города Хоиджу и Киркук.

Российско-арабский форум начал свою работу в столице ОАЭ 1 февраля, передает РИА Новости. Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. Предположительно, одной из ключевых тем переговоров станет сирийское урегулирование в свете достигнутых в Астане договоренностей.