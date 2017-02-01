Лавров предложил арабским странам ввести эмбарго против подконтрольных ИГ земель

Россия призвала арабские страны поддержать инициативу о введении эмбарго в отношении территорий, которые находятся под контролем «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом в среду, 1 февраля, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Мы призываем наших арабских друзей присоединиться к российской инициативе о том, чтобы на основании статьи 41 Устава ООН ввести всеобъемлющее торгово-экономическое эмбарго в отношении всех территорий, которые остаются под контролем так называемого "Исламского государства"», — сказал министр, выступая на открытии заседания Российско-арабского форума сотрудничества в Абу-Даби.
Также Лавров напомнил, что борьба с террористической угрозой «остается первостепенной задачей всех государств мира, и, конечно же, ООН». Он подчеркнул, что Москва считает «принципиально важным» выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.
Экономика ИГ, признанного квазигосударством, основана на продаже нефти, наркотрафике, налогообложении подчиненного населения и продаже человеческих органов, сообщает «Коммерсантъ». Другой значимой статьей пополнения бюджета террористов является сельхозпродукция, прежде всего, урожай зерновых — как пояснил газете старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов, пшеницу отвозят в Сирию, осваивая таким образом захваченные территории.
Граничащие с захваченными террористами территориями страны неоднократно обвинялись в торговых отношениях с «Исламским государством». Так, в январе 2016 года министры обороны Греции и Израиля обвинили Турцию в покупке нефти у ИГ. В декабре 2015 года замначальника российского Генштаба Сергей Рудской сообщил о публикации материалов, подтверждающих, что в Турцию поставляются нефтепродукты с территорий, находящихся под контролем террористов.
В то же время The Wall Street Journal утверждала, что покупкой нефти и газа у ИГ занимается правительство Сирии.
В 2016 году ИГ понесла территориальные потери, однако под контролем организации все еще находится часть Сирии и Ирака, в том числе оплот террористов — сирийская Ракка. Также под их контролем находятся Пальмира, провинция Дейр эз-Зор в САР. В Ираке боевики контролируют часть города Мосул и западный берег реки Тигр, а также города Хоиджу и Киркук.
Российско-арабский форум начал свою работу в столице ОАЭ 1 февраля, передает РИА Новости. Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. Предположительно, одной из ключевых тем переговоров станет сирийское урегулирование в свете достигнутых в Астане договоренностей.