Женщина впервые возглавила дом Givenchy

Новым креативным директором модного дома Givenchy стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает WWD.

Ранее Келлер работала в доме Chloé. Дизайнер официально приступит к обязанностям 2 мая. Она станет первой в истории дома Givenchy женщиной, которая возглавит креативное направление.

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Как подчеркивает WWD, назначение Келлер — еще один, после прихода в Dior Марии Грации Кьюри, признак наступления золотого века женщин-дизайнеров.

Предыдущий креативный директор Givenchy Рикардо Тиши покинул свой пост, который он занимал в течение 12 лет, в феврале 2017 года.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Клиентками дома были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. 21 февраля 2017 года основателю дома Юберу де Живанши исполнилось 90 лет.