Минобороны потребовало от США объяснить удар по сирийской деревне

Минобороны России ожидает комментариев международной коалиции, возглавляемой США, по поводу воздушной атаки на сирийскую деревню Аль-Джуна. Об этом говорится в сообщении представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, обнаруженные на месте атаки обломки управляемой ракеты AGM-114 Hellfire «не оставляют Западу шансов отмолчаться».

Конашенков посетовал на то, что первые сообщения о гибели людей в селе в результате воздушной атаки опубликовала «Сирийская сеть по правам человека». «Затем эту новость уже с намеками на причастность российской или сирийской авиации быстро подхватили ведущие европейские СМИ (Bild и Euronews)», — указал он.

Речь идет о сообщениях о массовой гибели населения одной из сирийских деревень в окрестностях Эль-Атариба (провинция Алеппо). По сообщениям «Сирийской сети по правам человека» с места событий, из-за попаданий по мечети вечером 16 марта погибли 42 местных жителя из более чем 300 находившихся там.

Американские военные еще ночью 17 марта признали факт ошибочного удара, но пояснили причину его нанесения. «Мечеть не была целью, мы атаковали здание, находящееся в 15 метрах от нее», — заявил полковник Джон Томас, представитель USCENTCOM (Центрального регионального командования ВС США). Он подчеркнул, что в том здании проходило собрание боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и «несколько из них были убиты».