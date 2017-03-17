В Британии нашли 11-летнюю беременную претендентку на звание самой юной матери

Полиция расследует дело 11-летней беременной девочки, которая может стать самой молодой матерью в Великобритании. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает The Independent.

Имя и другие данные не разглашаются по правовым соображениям. Известно, что она должна родить «в ближайшем будущем», пишет Mirror. Отец ребенка лишь несколькими годами старше своей избранницы.

В 2014 году самой молодой мамой Великобритании стала 12-летняя жительница Лондона. Отцу малыша на тот момент было 13 лет.

14 февраля 2017 года Тресса Миддлтон (Tressa Middleton), которая в 2006 году считалась самой молодой матерью в Великобритании, объявила, что ждет второго ребенка от своего бойфренда. Об этом сообщило издание Metro. Первенца она родила в 12-летнем возрасте после того, как была изнасилована старшим братом. Ее история получила огласку, а сама она написала книгу о пережитом.