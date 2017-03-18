Россиянам придется заплатить за белорусские санатории полторы цены

В Белоруссии заработала национальная система онлайн-бронирования VETLIVA, где, в частности, можно найти предложения по отелям, пансионатам и экскурсиям. Об этом сообщает портал Traveling.by. При этом в некоторых случаях стоимость проживания в санаториях для граждан России превышает цены для местных жителей почти в полтора раза.

Например, трехкомнатный двухместный номер на выходные в санатории «Сосны» обойдется для белорусов в 123 местных рубля (3,7 тысячи российских рублей). Для европейских граждан цена составит уже 150 белорусских рублей (4,6 тысячи российских рублей), а для россиян — 171 белорусский рубль (5,2 тысячи российских рубля). С чем связано подобное ценообразование, на сайте не уточняется.

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При этом цены за проживание в отелях и за организацию экскурсий для граждан разных стран не отличаются.

По словам Ольги Демешкевич, представителя Республиканского унитарного предприятия «ЦЕНТРКУРОРТ», которое занималось разработкой VETLIVA, сейчас на портале представлены около 30 санаториев и гостиниц, а также тысяча достопримечательностей и вся информация, необходимая иностранцам для въезда в Белоруссию. Сайт работает на русском, английском и белорусском языках.

В середине февраля Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран. За первую неделю облегченных правил, в страну въехали порядка тысячи безвизовых туристов. По данным собственного исследования «Ленты.ру», зимой Минск оказался самой дешевой для российских туристов европейской столицей. Перелет из Москвы в обе стороны и две ночи в трехзвездочной гостинице обошелся бы россиянам минимум в 8886 рублей.