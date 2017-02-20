В Белоруссию за неделю въехала тысяча безвизовых туристов

Свыше тысячи иностранных граждан посетили Белоруссию в рамках безвизового режима за неделю. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Как заявил официальный представитель погранкомитета страны Антон Бычковский, в период с 12 по 19 февраля в республику прибыли 1108 зарубежных гостей из 46 государств. Среди них по числу путешественников лидируют Германия, Польша и Италия.

Материалы по теме Границ больше нет Государства по всему миру облегчают визовые требования для россиян

Пятидневный безвизовый режим для туристов из 80 государств начал действовать 12 февраля. Первым в рамках упрощенного режима страну посетил житель Финляндии.

В начале февраля глава белорусского МИД заявил, что срок безвизового пребывания иностранцев в государстве может быть увеличен.

Ранее в том же месяце Россия ввела режим пограничной зоны с Белоруссией. Президент страны Александр Лукашенко раскритиковал это решение, назвав его нарушением договора между двумя государствами.

