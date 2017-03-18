Гонщик NASCAR дал четыре идентичных ответа на разные вопросы журналистов

Гонщик американской серии NASCAR Кайл Буш одинаково ответил на разные вопросы журналистов. Об этом сообщает Motosport. Видео было опубликовано на YouTube-канале NASCARGILLES ROBSON.

На все 4 вопроса, которые в основном касались потасовки и отношений с другим гонщиком NASCAR Джоем Логано, Буш ответил словами: «Все отлично. С нетерпением жду возвращения на гоночную трассу, ожидаю захватывающей гонки в Финиксе».

14 марта сообщалось, что американские пилоты Кайл Буш и Джоуи Логано устроили драку после гонки серии NASCAR в Лас-Вегасе (штат Невада, США).