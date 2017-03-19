Германия защитится от возможного вмешательства хакеров в выборы

Федеральное агентство Германии по информационной безопасности повысило уровень киберзащиты перед предстоящими в сентябре парламентскими выборами. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Welt am Sonntag.

«Мы фиксируем атаки на правительственную сеть каждый день», — заявил источник в агентстве по информационной безопасности. Он также отметил, что ведомство регулярно контактирует с работниками служб, связанных с проведением выборов, и политическими партиями для обсуждения путей защиты от кибератак.

Материалы по теме Третья мировая, кибернетическая Кто и с кем воюет на цифровых фронтах

Газета не уточнила характер атак, которые, по словам ее собеседника совершаются на правительственную сеть, однако уточнила, что меры кибербезопасности будут усилены после сообщений о взломе серверов Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс в США во время президентских выборов.