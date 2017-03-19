Германия защитится от возможного вмешательства хакеров в выборы

Федеральное агентство Германии по информационной безопасности повысило уровень киберзащиты перед предстоящими в сентябре парламентскими выборами. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Welt am Sonntag.
«Мы фиксируем атаки на правительственную сеть каждый день», — заявил источник в агентстве по информационной безопасности. Он также отметил, что ведомство регулярно контактирует с работниками служб, связанных с проведением выборов, и политическими партиями для обсуждения путей защиты от кибератак.
Газета не уточнила характер атак, которые, по словам ее собеседника совершаются на правительственную сеть, однако уточнила, что меры кибербезопасности будут усилены после сообщений о взломе серверов Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс в США во время президентских выборов.