Китай решил ускорить подготовку собственных кибервойск

Китай планирует усилить меры безопасности в интернет-пространстве, а также сократить срок подготовки собственных кибервойск. Об этом сообщает в четверг, 2 марта, South China Morning Post со ссылкой на представителя властей страны.

По его информации, руководство КНР 1 марта представило проект новой стратегии, регулирующей поведение Пекина в киберпространстве. Среди предложенных мер — ускорение подготовки собственных кибервойск, контроль за стратегией США в этой сфере, а так же усиление международного сотрудничества в интернете.

«Повышение военного потенциала всегда было частью нашего плана по модернизации национальной безопасности и вооруженных сил, — говорится в стратегии. — Необходимо предотвратить превращение киберпространства в новое поле боя и не допустить гонки вооружений».

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Как отмечает издание, вопросы информационной безопасности всегда были камнем преткновения в китайско-американских отношениях. Вашингтон обвинял Пекин в кибератаках на государственные органы США. КНР отрицает свою причастность к кибернападениям и в свою очередь заявляет, что сама часто становится их жертвой.

Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность в январе не давал комментариев касательно вопросов противостояния двух стран в этой сфере. Тем не менее, в феврале он отказался подписать указ, предусматривающий усиление США в киберпространстве.

Пекин три года назад заморозил рабочие отношения с Вашингтоном по проблемам интернет-безопасности. Это произошло после того, как американская сторона обвинила пять китайских военных офицеров в краже коммерческой информации. Переговоры возобновились в 2016 году при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.