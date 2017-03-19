Турция обвинила Германию в попытке надавить на Анкару при помощи гюленистов

Анкара обвинила Берлин в поддержке организаторов провалившегося государственного переворота в Турции. Соответствующее заявление в воскресенье, 19 марта, сделал пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает Reuters.

По информации агентства, Калын комментировал отказ Германии признать правдивой турецкую версию событий лета 2016 года.

«Это попытка обесценить всю информацию, что мы предоставили им по FETO (турецкое общественно-политическое движение, основанное на идеях турецкого писателя и проповедника Фетхуллаха Гюлена — прим. «Ленты.ру»). Это означает, что они поддерживают FETO», — сказал он.

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По мнению пресс-секретаря, ФРГ поддерживает движение Гюлена, которого Турция обвиняет в организации госпереворота, поскольку считает FETO полезным инструментом для давления на Анкару.

Накануне немецкая газета Der Spiegel опубликовала интервью с исполняющим обязанности президента Федеральной разведывательной службы страны (БНД) Бруно Калем. Он, в частности, отметил, что турецкая сторона не раз пыталась доказать Германии, что попытка госпереворота была организована движением FETO, но «до сих пор им это не удалось». С его точки зрения, мятеж был просто удобным поводом для последующей волны чисток в Турции.

FETO — оппозиционная нынешнему руководству Турции организация, возглавляемая скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара обвиняет ее в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Турецкие власти также заявляли, что FETO причастна к убийству российского посла Андрея Карлова, которое было совершено в декабре того же года.