Володин призвал предлагать инициативы по развитию цифровой экономики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании созданного при спикере Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики призвал его участников предлагать свои инициативы, передает ТАСС.

По его словам, инициативы могут коснуться самых различных сегментов — медицины, транспорта, передачи информации. «Будем благодарны, если у вас будут предложения. В том числе по законодательным решениям», — сказал он.

Володин отметил, что российское законодательство должно успевать за развитием цифровой экономики, иначе страна утратит свои конкурентные преимущества в этой сфере. «Правильно, чтобы у нас законодательство шагало как минимум в ногу с развитием цифровой экономики, тогда за нашей страной будут сохраняться определенные преференции», — сказал он.

Председатель Госдумы подтвердил, что депутаты будут исходить из необходимости обсуждения в рамках Совета решений, связанных с развитием цифровой экономики, перед их принятием.

«Для нас крайне важно, чтобы Совет в том числе играл роль экспертной площадки, через которую можно было бы в режиме двусторонней связи, с одной стороны, обсуждать то, что в Госдуме находится, а с другой стороны, слышать вас, чтобы мы могли уже и ваши идеи облекать в форму законов», — отметил спикер.

По его словам, есть большая опасность того, что если не будут созданы условия для этого, то у России не будет возможности производить продукт, экспортируя его в другие страны. «Будем лишь использовать то, что другие страны создают, и потеряем преимущество, которое сегодня у нас есть», — предупредил он.

Также Володин обратил внимание на большое количество наработок, созданных российской школой программистов. «Нам важно все лучшее взять и сохранить, а это значит создать условия», — подчеркнул он.