Австрийского министра образования заподозрили в коррупции

Австрийская прокуратура по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями начала расследование в отношении министра образования страны Сони Хаммершмид. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Ее подозревают в причастности к делу о выделении из фондов Государственного банка развития страны средств для некой фармацевтической компании (ее название не сообщается).

Следователи полагают, что средства могли быть выделены без проведения соответствующего тендера. Отмечается, что в тот период Хаммершмид возглавляла отдел технологий и инноваций в этом банке. Известно, что она работала в этом финансовом учреждении с 2003 по 2010 год.

Полиция уже провела обыски в банке и изъяла документацию.

Как отмечает издание, сама министр все обвинения в свой адрес отвергает.

