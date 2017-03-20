На бывшего мэра Ельца завели дело за нападение на журналистов

Следователи завели уголовное дело на бывшего мэра города Елец (Липецкая область), который повредил микрофон съемочной группы ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) и угрожал журналистам расправой с топором в руках. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области.

Дело возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами, а равно с угрозой применения такого насилия»).

По данным следствия, 16 марта в Ельце бывший мэр города отказался от общения с журналистом ВГТРК и повредил его беспроводной микрофон, причинив тем самым материальный ущерб. Кроме того, подозреваемый, демонстрируя металлический топор, угрожал расправой всей съемочной группе.

Потерпевшие готовили репортаж для программы «Вести. Дежурная часть» в связи с расследованием уголовных дел, фигурантом одного из которых является подозреваемый.

23 февраля сообщалось, что на оператора Максима Каленника, сотрудника ГТРК «Владивосток» (филиал ВГТРК), совершил нападение вооруженный ножом для резки бумаги неизвестный. Злоумышленник поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось, повредив лишь нагрудный карман куртки и служебное удостоверение журналиста, находившееся в нем.