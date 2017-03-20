Президент Украины сравнил транш МВФ с воздухом

Очередной транш финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ) в один миллиард долларов необходим Украине «как воздух». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

Кроме того, он раскритиковал действия «отдельных политиканов», которые вместе с внешними врагами пытались поставить подножку по принятию решений по выполнению условий МВФ. «Хочу подчеркнуть, что никто нас не остановит на пути реформ», — подчеркнул глава украинского государства.

По словам Порошенко, страна уже соответствует всем условиям, поставленным Евросоюзом для предоставления финансовой помощи. Эта помощь, отметил президент, поступит сразу после получения средств МВФ на счета в Нацбанке, — это 600 миллионов евро дополнительных средств.

Материалы по теме Замурованный транш Выделит ли МВФ Украине кредит на погашение старых долгов

МВФ планировал рассмотреть вопрос выделения средств Украине на заседании совета директоров 20 марта, однако позже этот пункт пропал из повестки дня заседания. 19 марта украинский Минфин заявил, что перенос обсуждения очередного транша МВФ, выделяемого Украине, связан с необходимостью перерасчета экономических показателей в связи с блокадой Донбасса. В качестве еще одной причины переноса заседания называлось признание Россией документов, выданных на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.