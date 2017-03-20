Все пассажиры разбившегося в Южном Судане самолета выжили

Все 44 пассажира, находившиеся на борту разбившегося в аэропорту южносуданского города Вау самолета, выжили. Об этом сообщает портал Airlive.Net.

Воздушное судно авиакомпании South Supreme Airlines упало при посадке, после чего загорелось. Всем, кто в этот момент находился в самолете, удалось его покинуть до того, как вспыхнул пожар.

Ранее 20 марта министр информации страны Бона Гаудензио (Bona Gaudensio) сообщил, что 14 человек получили ранения, они были госпитализированы, их жизнь находится вне опасности.

Воздушное судно АН-26 South Supreme Airlines совершало местный рейс из столицы страны Джубы.

South Supreme Airlines была основана в 2013 году, в ее парке было два самолета Fokker 50 As. С мая 2014 года авиакомпания начала совершать регулярные международные полеты, в частности в угандийский город Энтеббе.