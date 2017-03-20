В авиакатастрофе в Южном Судане выжили несколько человек

В авиакатастрофе в городе Вау в Южном Судане выжили несколько человек. Об этом сообщает Le Figaro.

«В больницы поступили 14 человек, их состояние оценивается как стабильное», — заявил министр информации страны Бона Гаудензио (Bona Gaudensio). При этом чиновник не уточнил, сколько человек находилось на борту самолета, разбившегося в аэропорту, а также число жертв крушения.

Ранее 20 марта сообщалось, что в результате аварии при заходе на посадку в аэропорту Вау погибли 44 человека, находившихся на борту самолета авиакомпании South Supreme Airlines.

По данным источников Reuters, всем пассажирам удалось спастись.

Воздушное судно совершало местный рейс из столицы страны Джубы.

South Supreme Airlines была основана в 2013 году, в ее парке было два самолета Fokker 50 As. С мая 2014 года авиакомпания начала совершать регулярные международные полеты, в частности в угандийский город Энтеббе.