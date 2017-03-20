В результате авиакатастрофы в Южном Судане погибли 44 человека

В аэропорту южносуданского города Вау при заходе на посадку разбился пассажирский самолет авиакомпании South Supreme Airlines. Об этом сообщает портал Airlive.

По предварительным данным, все 44 пассажира, находившиеся на боту воздушного судна, погибли. На месте работают пожарные и спасатели.

По данным источников агентства Reuters, все пассажиры выжили, несколько человек получили травмы.

Самолет совершал рейс из столицы страны — Джубы. Причины аварии неизвестны.

South Supreme Airlines была основана в 2013 году, в ее парке было два самолета Fokker 50As. С мая 2014 года авиакомпания начала совершать регулярные международные полеты, в частности в угандийский город Энтеббе.