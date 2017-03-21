Ляшко рассказал о неуважении США к тысячелетней украинской нации

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на заседании Верховной Рады заявил, что Украине навязывают внешнее управление и тем самым унижают ее перед всем миром. Его слова приводит во вторник, 21 марта, украинское издание «Вести».

Парламентарий отметил, что продвижение «кандидатов от американского посольства» — это демонстрация низменности. «Я спрашиваю, почему нам навязывают внешнее управление? Почему вы, уважаемые депутаты, считаете возможным унижать страну, демонстрируя на весь мир, что украинцы не способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику?» — сказал он.

Ляшко добавил, что в стране должны править ее собственные граждане. «Мы обвиняли, что у нас [бывшим президентом Виктором] Януковичем руководят из российского посольства. Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше?» — подчеркнул депутат.

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«Почему кто-то имеет право указывать, как нам жить? Я требую уважения к тысячелетней украинской нации, к этой земле, политой кровью украинцев», — заявил он.

7 марта Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» во внутренние дела страны. По его словам, «ни одно суверенное государство, которое себя уважает, никогда бы не позволило (...) ни одному иностранному посольству или правительству» предлагать кандидатуры аудитора деятельности Национального антикоррупционного бюро.