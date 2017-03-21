Абелевскую премию вручат за математическую теорию вейвлетов

Лауреатом Абелевской премии, одной из престижнейших для математиков, стал француз Ив Мейер за «его ключевую роль в развитии математической теории вейвлетов». О решении Международного математического союза и Европейского математического общества объявил президент Норвежской академии наук и литературы Оле Сейерстед, сообщается на официальном сайте премии.

«Ив Мейер занимал лидирующие позиции в современной разработке этой теории, созданной на стыке математики, информационных технологий и вычислительной науки», — указывается на сайте премии. Также отмечается, что французу удалось «построить теорию анализа сложных сигналов, имеющую важные последствия для компьютерных и информационных технологий».

Вручение премии состоится в Осло 23 мая. Размер награды составляет 715 тысяч долларов. Премия, считающаяся, наряду с Филдсовской, одной из самых престижных для математиков, присуждается ежегодно начиная с 2003-го. В прошлом году лауреатом премии стал Эндрю Уайлс, доказавший Великую теорему Ферма. Ранее награды удостаивались русскоязычные математики Яков Синай и Михаил Громов.

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Мейер родился 19 июля 1939 года в Тунисе, там же провел свое детство. Математическое образование получил в Высшей нормальной школе в Париже (Франция), а степень доктора философии — в 1966 году в Страсбургском университете (Франция).

Вейвлет-анализ предполагает разложение сигнала на гармонические составляющие, однако, в отличие от традиционного разложения Фурье, имеет привязку особенностей спектра ко времени.