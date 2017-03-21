Эксперт рекомендовала россиянам отдыхать в Астрахани и на Сахалине

Самым перспективным и интересным российским направлением для отдыха этим летом является Сахалин. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала директор по связям с общественностью туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

«Если туда добраться, то вы не представляете, что там ждет туристов», — заявила эксперт. Она обратила внимание на гастрономический аспект отдыха на крупнейшем острове России, в частности на обилие китайских, корейских и японских ресторанов.

Аханова также напомнила о расположенной по соседству с Сахалином Японии, куда можно добраться на паромах, а оттуда, при желании, вернуться в Москву самолетом.

Еще одним перспективным направлением грядущего летнего сезона Аханова считает Астраханскую область. По словам представителя Tez Tour, регион славится арбузами, овощами, фруктами, рыбой и черной икрой.

Специалист также рассказала, что в целом внутренние направления лидируют у россиян в сфере непродолжительного отдыха на несколько дней.

В ноябре 2016 года сообщалось о планах властей Сахалинской области организовать чартеры на российский остров для японских туристов.