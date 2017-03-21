Кремль оценил посвященные России слушания в Конгрессе США

Слушания в Конгрессе США, посвященные российской тематике, не могут конструктивно повлиять на взаимодействие Москвы и Вашингтона. Такую точку зрения высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 21 марта, передает ТАСС.

«Однозначно вряд ли можно считать их (слушания — прим. «Ленты.ру») конструктивным вкладом в дело развития двусторонних отношений», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он также предположил, что участники дискуссии «уже запутались в ситуации». «Они пытаются найти где-то подтверждение своим же собственным заключениям, не могут этого сделать — найти какие-то доказательства или подтверждения — и каждый раз заходят на второй круг», — отметил Песков.

Кроме того, он отказался прокомментировать заявление о том, что в Кремле якобы оценивали действующего американского президента Дональда Трампа как безнадежного кандидата на этот пост. «Это уже скорее перманентная внутренняя дискуссия в США, мы хотели бы быть в стороне от этих бесплодных дискуссий», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.