Главы ФБР и АНБ заявили об имевшейся летом у России уверенности в победе Клинтон

Директора двух американских спецслужб — Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности Джеймс Коми и Майкл Роджерс заявили, что в середине 2016 года Россия была уверена в победе кандидата от демократов Хиллари Клинтон на выборах президента. Об этом, как передает РИА Новости, они заявили в ходе слушаний в палате представителей конгресса США.

На вопрос, считают ли они, что Москва была уверена в победе Клинтон, Роджерс ответил «Да». Коми, в свою очередь, пояснил: «Да, в августе-сентябре было так».

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Главу ФБР попросили уточнить, почему он упомянул именно эти два месяца. Коми пояснил, что, по его данным, россияне в конце лета считали, что у республиканца Дональда Трампа нет шансов, и поэтому они якобы направили свои усилия на то, чтобы «подорвать позиции» Клинтон.

Также Коми заявил, что Россия пыталась взломать «многие организации» в США перед президентскими выборами. «То, что мы можем сказать на несекретных слушаниях и что есть в нашем отчете, что были попытки проникнуть в организации, связанные с Республиканской партией», — сообщил он.

По словам директора ФБР, хакерам не удалось получить информацию из этих организаций.

Коми согласился с мнением демократов в палате, что «взлом, кибертехнологии в качестве части гибридной и информационной войны» применялись в отношении как Демократической, так и Республиканской партий.

В США неоднократно звучали обвинения в адрес России, которая якобы вмешивалась в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить. По предположениям представителей администрации бывшего президента США Барака Обамы и спецслужб, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Москва все обвинения последовательно опровергала.