В ЦАХАЛ подтвердили информацию о потере израильского беспилотника в Сирии

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что израильский беспилотник упал на территории Сирии, но не потому, что был сбит. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Тактический БПЛА Skylark был утерян, обстоятельства происшествия выясняются», — пояснили в пресс-службе ЦАХАЛ агентству ТАСС, отметив при этом, что в результате «не было утечки важной информации».

Ранее в тот же день ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что системы противовоздушной обороны Сирии сбили 20 марта один из беспилотников Израиля на юго-западе Арабской Республики.

17 марта самолеты ВВС Израиля во время атаки на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была предпринята «для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения "Хезболла"».

Президент Сирии Башар Асад в ответ назвал своим правом и обязанностью защищать границы страны.