Сирийцы сбили израильский беспилотник

ПВО Сирии вечером в понедельник, 20 марта, сбила один из бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на юго-западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир ливанского телеканала «Аль-Маядин».

Разведывательный аппарат был поражен военными после того, как нарушил воздушное пространство Сирии в провинции Эль-Кунейтра.

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Устройство оказалось беспилотником марки Skylark, его масса составляет около семи килограммов, а грузоподъемность — 1,2 килограмма.

17 марта самолеты ВВС Израиля во время атаки на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была предпринята «для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения "Хезболла"».

Президент Сирии Башар Асад в связи с угрозой министра обороны Израиля Авигдора Либермана уничтожать комплексы ПВО Сирии в случае атак на израильские самолеты назвал правом и обязанностью защиту границ страны.