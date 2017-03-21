LVMH купил французский парфюмерный дом Maison Francis Kurkdjian

Транснациональный холдинг по производству предметов роскоши LVMH стал владельцем контрольного пакета акций парфюмерного дома Maison Francis Kurkdjian. Об этом сообщает WWD.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Как заметил глава корпорации Бернар Арно, качество продукции дает компании отличный потенциал и перспективное будущее.

LVMH (полное наименование LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) — французская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве предметов роскоши и люксовых товаров. Владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира холдинга находится в Париже.

Марка Maison Francis Kurkdjian основана в 2009 году, основатели — Франсис Куркджян и Марк Чайа. Продукция бренда представлена в парижском бутике, а также на Тайване, в Малайзии и ОАЭ.