Manolo Blahnik раздаст тапочки гостям отеля

Марка Manolo Blahnik организовала совместный проект с отелем Four Seasons Hotel Milano. Он приурочен к выставке, посвященной 46-летию творческой деятельности основателя компании. Об этом сообщает Harper's Bazaar. При бронировании специального предложения Manolo Blahnik Package гостям отеля предоставляется пара эксклюзивных тапочек.

Домашняя обувь выполнена из синего бархата и украшена золотой вышивкой и алтасными вставками. Специальное предложение действует до 9 апреля.

Бренд Manolo Blahnik зарегистрирован в 1973 году. В разное время компания сотрудничала с Calvin Klein, Christian Dior, Perry Ellis, Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, Jean Muir, Yves Saint Laurent и John Galliano. Среди клиентов Manolo Blahnik — Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг и Вайнона Райдер.

Дизайнерские туфли часто появлялись в «Сексе в большом городе», их даже называли пятой звездой сериала (после четырех главных героинь).