Глава ОСК рассказал о загрузке российских верфей военными заказами

Гособоронзаказ в структуре выручки Объединенной судостроительной корпорации превысил 80 процентов , верфи загружены им до 2021-2023 года. Об этом ТАСС сообщил президент компании Алексей Рахманов.

«На большинстве наших предприятий такой загрузки не было даже в советские времена», — подчеркнул он.

Рахманов пояснил, что ОСК проводит работу по внутреннему выравниванию общей нагрузки с целью выстраивания ритмичной работы всех предприятий отрасли.

«Сейчас мы выходим на унификацию этого процесса с тем, чтобы как минимум на пять-шесть лет у нас была совершенно понятная загрузка для каждой из верфей, для каждого стапельного места», — заключил он.

Объединенная судостроительная корпорация создана в марте 2007 года, она объединила все государственные активы в области судостроения. В корпорации работает свыше 80 тысяч человек в составе примерно 40 заводов и конструкторских бюро.

Выручка в 2015 году составила 304 миллиарда рублей (чистая прибыль около 20 миллиардов), в 2016-м, по словам Рахманова, ориентировочно достигла 347-350 миллиардов при чистой прибыли около 9-10 миллиардов (официальный отчет еще не публиковался). Порфтель заказов компании составляет около триллиона рублей.