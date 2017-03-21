«Русские витязи» прилетели на выставку LIMA-2017 в Малайзии

Российская авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» принимает участие в летной программе выставки LIMA-2017 в Малайзии, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Группа впервые прибыла в эту страну после перевооружения на новые истребители Су-30СМ, прошедшего осенью 2016 года. Ранее «Русские витязи» выступали на истребителях Су-27 и Су-27УБ.

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По мнению опрошенных редакцией специалистов, появление «Русских витязей» в Малайзии может быть частью кампании по продвижению нового контракта с ВВС этой страны на модернизацию или поставку новых самолетов российского производства. Ранее с возможностями модернизации боевых самолетов ВВС Малайзии, полученных из России, ознакомился премьер-министр страны.

Выставка LIMA-2017 открылась на острове Лангкави, Малайзия, 21 марта 2017 года. В работе выставки принимают участие основные компании российского оборонно-промышленного комплекса, включая ОАК, ОСК, «Ростех», «Алмаз-Антей» и основного экспортера вооружений и военной техники –– АО «Рособоронэкспорт».