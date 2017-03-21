Сирийские саперы отметили выпуск из российского тренировочного центра

В российском тренировочном центре в сирийском город Алеппо прошел выпуск саперов, набранных из местных военнослужащих. Видео с места событий 21 марта публикует Ruptly.

Нынешний выпуск стал вторым со дня открытия центра 31 января. Сирийским военнослужащим предстоит заняться разминированием боеприпасов, оставшихся со времен боев за город.

Наступление на контролируемые вооруженной оппозицией районы Алеппо началось в середине ноября 2016 года. К концу месяца отряды повстанцев были окружены, к концу декабря они были либо разгромлены, либо предпочли сложить оружие и договориться о беспрепятственном выезде в Идлиб. В данный момент Алеппо контролируется силами, лояльными Дамаску.