Российские саперы закончили разминирование Алеппо

Российские саперы, разминировавшие освобожденные от боевиков кварталы сирийского города Алеппо, возвращаются в Россию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил Первый канал.

«Теперь работу продолжат сирийские саперы, прошедшие курс обучения. Им остается самое современное оборудование», — говорится в репортаже Первого канала.

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В Алеппо остались работать сотрудники российского Центра по примирению сторон, которые отвечают за гуманитарную помощь населению.

Российские саперы работали в Алеппо около трех месяцев. За это время они исследовали территорию площадью три тысячи гектаров, обнаружив и обезвредив 36 тысяч взрывных устройств.

Наступление на контролируемые террористами районы Алеппо началось в середине ноября 2016 года. К концу месяца бандформирования были окружены, к концу декабря они были либо разгромлены, либо предпочли сложить оружие и договориться о беспрепятственном выезде в Идлиб. В данный момент Алеппо контролируется силами, лояльными Дамаску.