В музее Щусева открестились от петиции против назначения директором Лихачевой

Сотрудники музея архитектуры имени Щусева написали открытое письмо, обращенное к Министерству культуры России, в котором опровергли свою причастность к петиции против назначения новым директором Елизаветы Лихачевой. Текст обращения находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Мы возмущены, что от нашего имени распространяются тексты, содержание которых не было согласовано с нами. Мы не имеем информации о достоверности фактов, изложенных в петиции, и не знакомы с документами, подтверждающими их», — говорится в письме.

«То, что авторы прикрываются именем музея, свидетельствует о преследовании собственных интересов», — добавили сотрудники учреждения.

По словам составителей обращения, «публикация доносов от имени "коллектива музея архитектуры" является недостойным и бесчестным».

Ранее на сайте change.org появилась петиция с заголовком «Не допустить назначения на пост директора Музея архитектуры им. А.В.Щусева Е.С. Лихачевой!». По утверждению авторов документа, Лихачева — неподходящая кандидатура, так как «не имеет ученой степени, научного опыта и веса, не обладает опытом руководящей работы и ведения административно-хозяйственной деятельности».

Конкурс на пост директора музея архитектуры проводится с декабря 2016-го, когда в отставку подала Ирина Коробьина.

