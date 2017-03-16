Замок барона Кнопа в Москве оказался под угрозой

В Департамент культурного наследия города Москвы поступил на рассмотрение проект работ по реконструкции главного дома усадьбы барона Кнопа. Об этом в четверг, 16 марта, сообщается на сайте общественного движения «Архнадзор».

Проект сопровождается актом государственной историко-культурной экспертизы. Мосгорнаследие должно принять решение, соглашаться ли с выводами экспертов, считающих, что план перестройки соответствует действующему законодательству.

«Есть все основания полагать, что данный акт экспертизы подготовлен для обоснования радикальной перестройки знаменитого памятника архитектуры, которую задумал новый собственник здания. Под угрозой уничтожения находятся интерьеры неоготического замка», — подчеркивают активисты движения.

Отмечается, что искажение грозит и внешнему облику памятника, который находится «в превосходном техническом состоянии».

Городская усадьба А. Л. Кнопа является объектом культурного наследия регионального значения. Замок, который находится в Москве по адресу Колпачный переулок, 5, был построен в 1901 году архитектором Карлом Трейманом. В настоящее время в здании располагаются коммерческие конторы.