Депутат воспротивилась сносу дореволюционной фабрики Григорьева

На Большой Андроньевской улице в Москве начался снос дореволюционной фабрики Григорьева. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила на блог-платформе «Живой Журнал» депутат муниципального совета Лефортово Александра Андреева.

Здание сносят для строительства высотного жилого дома, эксклюзивным продавцом квартир в котором выступает британская компания Savills. Разрешение на строительство выдано консалтинговой группе «Инвест проект».

«Фабрика Григорьева на Большой Андроньевской улице признана департаментом культурного наследия города Москвы объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. Ее снос и любые повреждения запрещены Федеральным законом № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия"», — пишет Андреева.

По ее словам, строительство на месте фабрики высотного жилого дома не допускается действующим законодательством, так как земельный участок предназначен для эксплуатации существующих зданий и нормативы не позволяют использовать его для высотного жилого строительства.

«Новостройка загородит свет жилому дому, стоящему впритык к фабрике Григорьева, что также запрещено действующими нормами», — добавляет депутат.

Фабрика Григорьева (находится по адресу Большая Андроньевская улица, 7/14) была построена на рубеже XIX-XX веков младшим братом купца Николая Григорьева Василием. Отмечается, что постройка является важной частью панорамы Большой Андроньевской улицы и Андроникова монастыря.