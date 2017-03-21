Фильм о Волынской резне получил главную награду польской киноакадемии

Лента «Волынь» режиссера Войцеха Смажовского о жизни на территории одноименной исторической области во время Второй мировой войны была удостоена главной награды польской кинопремии «Орлы». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 21 марта.

Фильм, премьера которого состоялась в сентябре 2016 года, также получил приз зрительских симпатий.

По словам Смажовского, он ставил перед собой задачу снять ленту, «направленную против ненависти и национализма». Режиссер выразил надежду на то, что его картина не будет использоваться в политических целях, но спровоцирует возвращение к обсуждению событий на Волыни. «Сначала будет шок, но когда эмоции утихнут, этот фильм поможет наладить честный и основанный на правде диалог», — подчеркнул кинематографист.

Материалы по теме «Остальных надо затерроризировать» Как украинские националисты подготовили и провели Волынскую резню

«Волынь» рассказывает историю польской девушки Зоси (Михалина Лабач). Героиня любит украинского парня Петро (Василь Василик), но родители выдают ее замуж за богатого польского вдовца Мацея Скибу (Аркадиуш Якубик). Она нянчит детей супруга от его предыдущей жены, а сам Скиба уходит на польско-немецкий фронт. Зося становится свидетельницей депортации поляков вглубь СССР, немецкой оккупации, холокоста, а затем истребления польского населения украинскими националистами, известного как Волынская резня. Лента создана по мотивам романа «Ненависть» польского автора Станислава Сроковского.

В октябре 2016 года в Киеве по рекомендации МИД Украины отменили показ «Волыни», на который должен был явиться режиссер. Причины отмены не назывались.

Материалы по теме Волынская грызня Официальный Киев оказался в кольце «политических предателей»

22 июля Сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и утвердил 11 июля днем памяти жертв этого события. В Верховной Раде Украины объявили, что принятие «антиукраинских постановлений» перечеркивает политические и дипломатические усилия государств, «направленные на взаимное прощение и примирение».

Волынская резня — уничтожение представителями Украинской повстанческой армии (УПА, в России признана экстремистской и запрещена) этнического польского населения в 1943 году. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.