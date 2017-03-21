В Раде предложили восстановить целостность Украины принятием закона

В Верховной Раде Украины лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак заявил о готовности представить законопроект о восстановлении территориальной целостности Украины. Об этом во вторник, 21 марта, он сообщил во время заседания парламента, передает «112 Украина».

«Украине необходим закон о территориальной целостности страны, а не замороженный конфликт», — отметил Бурбак. По его словам, разрабатываемая законодательная инициатива должна содержать «факт временной оккупации территории (Киев не признает результатов Крымского референдума 2014-го и обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе — прим. «Ленты.ру») и алгоритм шагов по освобождению и возвращению на Украину Луганска, Донецка и Крыма».

15 марта сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать принятие закона о восстановлении территориальной целостности страны. «Наша цель — восстановление суверенитета Украины», — сказал он. Также в числе приоритетов государственной политики Порошенко назвал реинтеграцию неконтролируемых территорий в состав государства и «воссоединение их жителей с украинской семьей».

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В тот же день глава государства предложил полностью прекратить транспортное сообщение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.

1 марта сообщалось, что власти народных республик ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Торговая блокада Донбасса ведется украинскими радикалами с конца января при поддержке ряда политиков.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва эти обвинения традиционно отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств.