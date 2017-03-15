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Порошенко анонсировал закон о восстановлении целостности Украины

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать принятие закона о восстановлении территориальной целостности страны. Об этом в среду, 15 марта, он заявил на открытии заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается на официальном сайте главы государства.

«Наша цель — восстановление суверенитета Украины», — сказал украинский лидер. Также в числе приоритетов в государственной политике он назвал реинтеграцию неконтролируемых территорий в состав государства и «воссоединение их жителей с украинской семьей». «Это все то, что мы называем возвращением Донбасса на Украину и Украины в Донбасс», — подчеркнул президент.

В этот же день Порошенко заявил, что страна понесла серьезные потери из-за устроенной националистами блокады Донбасса. Взыскать убытки при этом он предложил с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с партий «Батькивщина» и «Самопомощь», которых назвал зачинщиками блокады.

Также в среду украинский лидер предложил СНБО полностью прекратить транспортное сообщение с ДНР и ЛНР до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Исключение глава государства сделал только для гуманитарных грузов.

1 марта стало известно, что власти народных республик ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Торговая блокада Донбасса ведется украинскими радикалами с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.

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