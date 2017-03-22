Додон попросил для Молдавии статус наблюдателя в ЕАЭС

Президент Молдавии Игорь Додон попросил предоставить республике статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В среду, 22 марта, на своей странице в Facebook он опубликовал соответствующий запрос, отправленный на имя председателя Высшего евразийского экономического совета, президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

«Республика Молдова должна сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, и это партнерство должно преследовать исключительно национальные интересы нашей страны», — прокомментировал Додон свою инициативу.

Он добавил, что его предложение будет рассмотрено в конце мая. 3 апреля в Кишиневе состоится международный экономический форум, в котором примет участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

17 марта президент Молдавии заявил о начале нового этапа сотрудничества с Россией. «То, что мы сегодня встретились, и те новые тенденции, которые с января 2017 года мы чувствуем, позволяет нам открыто говорить о том, что в наших двусторонних отношениях начался новый этап. Черная полоса прошла, началась белая», — отметил он в ходе визита в Москву.

В январе молдавский лидер заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. По его словам, соглашение с Брюсселем привело к потере позиций на рынках как в России, так и в ЕС.

В рамках ЕАЭС обеспечивается свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В организацию входит Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.