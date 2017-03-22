Вора в законе Левана Гальского поймали в центре Москвы с кокаином

Cотрудники уголовного розыска задержали в центре Москвы 38-летнего криминального авторитета, известного как Леван Гальский. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

В ходе личного досмотра у задержанного был изъят сверток с веществом белого цвета весом семь граммов. Исследование показало, что это кокаин. Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических веществ»).

Сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность вора в законе к другим преступлениям.

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Настоящая фамилия Левана Гальского — Булискерия. По данным портала «ПраймКрайм», он родом из Грузии. Мужчина был коронован в 2000 году. В 2009 году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, отбывал наказание в Горно-Алтайске. Гальский освободился из колонии в 2012 году. Его родственники, двоюродный брат Ика Гальский и дядя Рено Гальский, также известны в криминальных кругах.

16 марта МВД России сообщило о задержании в поселке Быково Раменского района Московской области 57-летнего Рустама Маматкулова по прозвищу Алмаз и его 19-летнего сына. У них полицейские также обнаружили наркотики — четыре грамма амфетамина.