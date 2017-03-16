Криминальный авторитет Алмаз и его сын задержаны в Подмосковье

В поселке Быково Раменского района Московской области задержан 57-летний Рустам Маматкулов, известный как криминальный авторитет Алмаз, и его 19-летний сын. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«При личном досмотре у мужчин обнаружены и изъяты семь свертков с амфетамином, общей массой около четырех граммов. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств")», — добавила Петрова.

Она уточнила, что Алмаз, по оперативным данным, осуществлял контроль над деятельностью этнических преступных групп, занимающихся поставками наркотиков на территорию Московского региона.

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По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, вор-карманник Рустам Маматкулов был коронован в середине 80-х годов в Узбекистане, однако в начале 90-х годов его статус был приостановлен из-за действий, не совместимых со званием вора в законе, — он якобы совершил изнасилование. За последние 20 лет Маматкулов был судим пять раз, в том числе за вымогательство и распространение наркотиков. Во время допроса его сын Олег заявил, что весь найденный амфетамин принадлежит ему.

Источник уточнил, что полицейская операция, которую проводили сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов спецназа «Гром» проводилась еще 10 марта, но официально о ней было объявлено спустя почти неделю.

Телеканал «360» опубликовал видео допроса Маматкулова и его сына.

18 февраля в Республике Коми был задержан Юрий Пичугин — вор в законе Пичуга, представляющий «славянские» группировки в Московском регионе.

