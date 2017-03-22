Соратник Порошенко прокомментировал информацию о скором госперевороте на Украине

Заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко назвал информацию о подготовке на Украине нового госпереворота попыткой наэлектризовать ситуацию. Об этом в среду, 22 марта, он сказал порталу «Обозреватель».

«Провокаций можно ожидать в любое время. Но конкретно это заявление — попытка кинуть пустую угрозу, наэлектризовать ситуацию. Не более», — заявил политик.

Днем ранее в интервью «Ленте.ру» бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник сообщил, что свержение президента Украины Петра Порошенко может произойти в конце апреля или в мае. По его словам, вероятность нового переворота составляет 60-70 процентов. «Почему именно в это время? Я слышал такую мотивацию, что политики не хотят этим заниматься до Пасхи, то есть они еще и набожные у нас», — сказал он.

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Олейник также подчеркнул, что против Порошенко ведут игру три влиятельных политических клана. Одну группу возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в другую входят объединенные радикалы, третью составляет клан под руководством главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

Порошенко стал главой государства после масштабных акций протеста зимой 2014 года. В ходе Майдана (Евромайдана) в стране произошла насильственная смена власти, беспорядки привели к бегству действовавшего президента Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.