Бывший депутат Рады назвал три готовых к свержению Порошенко клана

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что против президента Украины Петра Порошенко сейчас ведут игру три влиятельных политических клана. Об этом в понедельник, 20 марта, он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, одну влиятельную группировку возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в другую входят объединенные радикалы, третью составляет клан под руководством главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

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Олейник добавил, что влиятельные группировки попытаются захватить власть с помощью переворота. «Конечно, им хочется додавить Порошенко, чтобы тот сам написал заявление и ушел по состоянию здоровья в обмен на какие-то гарантии. Однако верить в какие либо обещания вчерашних подельников легкомысленно, Порошенко добровольно не уйдет», — отметил он.

2 марта Олейник сообщил, что Порошенко готовит бегство из страны. «Получил информацию от таможенников и СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»), что в январе он отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический», — написал бывший парламентарий.

Порошенко стал главой государства после масштабных акций протеста зимой 2014 года. В ходе Майдана (Евромайдана) в стране произошла насильственная смена власти, беспорядки привели к бегству действовавшего президента Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.