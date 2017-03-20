Бывший СССР
 

Бывший депутат Рады назвал три готовых к свержению Порошенко клана

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Олейник
Владимир Олейник

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что против президента Украины Петра Порошенко сейчас ведут игру три влиятельных политических клана. Об этом в понедельник, 20 марта, он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, одну влиятельную группировку возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в другую входят объединенные радикалы, третью составляет клан под руководством главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

Олейник добавил, что влиятельные группировки попытаются захватить власть с помощью переворота. «Конечно, им хочется додавить Порошенко, чтобы тот сам написал заявление и ушел по состоянию здоровья в обмен на какие-то гарантии. Однако верить в какие либо обещания вчерашних подельников легкомысленно, Порошенко добровольно не уйдет», — отметил он.

2 марта Олейник сообщил, что Порошенко готовит бегство из страны. «Получил информацию от таможенников и СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»), что в январе он отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический», — написал бывший парламентарий.

Порошенко стал главой государства после масштабных акций протеста зимой 2014 года. В ходе Майдана (Евромайдана) в стране произошла насильственная смена власти, беспорядки привели к бегству действовавшего президента Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший депутат Рады рассказал о подготовке Порошенко к бегству из страны
Участники марша в годовщину Майдана попросили уничтожить украинскую власть
СБУ обвинила Москву в подготовке беспорядков на новом Майдане
Последние новости
Минобороны России прокомментировало сообщения о создании новой базы в Сирии
Дзюба покинул расположение сборной России
Захарова рассказала о прогулке Лаврова «практически по воде»
Бывший депутат Рады назвал три готовых к свержению Порошенко клана
Российский мультсериал вошел в число лучших в Каннах
BMW понесет убытки из-за двух пьяных поляков под амфетамином
В сети испугались за судьбу России после смерти Рокфеллера
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:07 Сегодня

Торговля украинцами

Как гастарбайтеров заманивают в Литву, а потом «кидают»
02:25 16 марта 2017

Порошенко потребует введения санкций за поставки продукции из Донбасса в Россию

18:21 Сегодня

Украинский снайпер Скат восхитился командирским талантом Гиви

18:20 Сегодня

Лукашенко поручил расследовать инцидент с «радиоактивным» самолетом из Армении

Бывший СССР
 — 
00:05 18 марта 2017

Хоп, мусорок!

Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине
10:00 15 марта 2017

Захарченко предрек перенос госграницы ДНР к Днестру

17:07 Сегодня

Под Одессой вандалы устроили погром на еврейском кладбище

16:50 Сегодня

В ДНР сообщили о гибели 10 украинских силовиков в неудачной атаке под Мариуполем

Бывший СССР
 — 
00:06 11 марта 2017
Gedimino castle in Vilnius at night

Башню сносит

Почему Литва рискует лишиться символа своей государственности
12:48 14 марта 2017

В Киеве прекратили заочное расследование дела о госизмене Януковича

16:22 Сегодня

Москаль рассказал о преимуществах венгерских паспортов для граждан Украины

16:15 Сегодня

В Харькове осквернили мемориал погибшим бойцам АТО

Россия
«Учитель стал его гнобить»
Почему родители начали забирать детей из государственных школ
Возвращение строптивых
Почему Жириновский обещает расстрелы, а Зюганов не празднует возвращение Крыма
После убийства краснокнижной рыси и косули в Омской области возбудили два дела
Мошенники в Москве под видом лекарства продали пенсионерке сок за 50 тысяч
мраморный зал кремльОчень приятно — царь!
Нужна ли России монархия
Яровая предложила обсуждать тему киберугроз на уроках ОБЖ и информатики
МВД отчиталось о двукратном росте числа выданных украинцам паспортов России
Все материалы
Мир
Lebanese members of the Syrian Social Nationalist Party, a pro-Syrian leftist Lebanese party, carry their party's flag during the funeral procession of Najib Mohammed Shams el-Din and Ali Mohammed Shams el-Din, in the port city of Tyre, southern Lebanon, Saturday, Aug. 19, 2006. Najib and Ali, two members of the Syrian Social Nationalist Party, were killed when an Israeli airstrike attack hit a building, where they were taking refuge, in Tyre mid July, a few days after the beginning of the Israeli offensive on Lebanon. Свастика над Дамаском
Чего хотят сирийские национал-социалисты
Андрей Баклицикий «Даже Трамп должен понимать, что ядерная война — это серьезно»
Андрей Баклицкий о ядерном разоружении и американском ударе по КНДР
Белая Дева — Госпожа Ночи
В Мексике и на юге США поклоняются богине смерти
При взрыве в шиитском квартале Багдада погибли 23 человека
В Нью-Йорке задержана находившаяся в розыске за убийство россиянка
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
Завтрак с японским вкусом
Как Россия и Япония воспринимают друг друга
Все материалы
Бывший СССР
Торговля украинцами
Как гастарбайтеров заманивают в Литву, а потом «кидают»
Хоп, мусорок!
Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине
Петр ПорошенкоВвести паспортный контроль
Зачем Порошенко решил бороться с двойным гражданством на Украине
Бывший депутат Рады назвал три готовых к свержению Порошенко клана
Украинский снайпер Скат восхитился командирским талантом Гиви
Лукашенко поручил расследовать инцидент с «радиоактивным» самолетом из Армении
Под Одессой вандалы устроили погром на еврейском кладбище
Все материалы
Финансы
«У нас и зарплаты низкие, и работаем мы плохо»
Кто тормозит экономическое развитие России
«Социальная помощь становится бессмысленной»
Чем уникальна российская бедность
Президент Украины сравнил транш МВФ с воздухом
S&P оценило влияние украинских санкций на российские банки
Силуанову и Набиуллиной посоветовали ослабить рубль по методу Сакакибары
Назван размер потерь каждого россиянина от продуктового эмбарго
ЦБ купил девять тонн золота
Все материалы
Бизнес
Сотрудница склада временного хранения, где проходит проверка грузов. Мамонтовский таможенного пост Щелковской таможни. Дисконт от Верещагина
Нарушителям таможенных правил обещают скидку за добровольную уплату штрафов
BMW понесет убытки из-за двух пьяных поляков под амфетамином
Продукты с истекающими сроками годности предложили продавать в онлайн-магазинах
Логотип Heineken с красной звездой оказался под угрозой запрета в Венгрии
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года
Суд отложил до 24 апреля рассмотрение иска ФАС к Google
Все материалы
Силовые структуры
Стращай, оружие
Тренды и курьезы выставки IWA-2017 в Нюрнберге
Механизмы исполнения
Из каких «стволов» совершались самые громкие заказные убийства в России
«У Крымской весны отцов столько, что просто не счесть»
Интервью c ветераном «Беркута», участником событий 2014 года на полуострове
Подмосковного полицейского заподозрили в распространении детской порнографии
Причиной смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО стала глубокая рана в шею
Фрегат «Адмирал Горшков» вышел на заключительный этап испытаний
Следователи начали проверку после массовой драки заключенных в кировской колонии
Все материалы
Наука и техника
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. КоролеваОсиное гнездо
Как в Самаре гонят прочь всемирно известных ученых и Нобелевского лауреата
Наследие Теслы
На что способно электричество в руках безумцев
Концепт ITS (Interplanetary Transport System)Разбор полетов
Почему SpaceX побеждает Россию в сфере коммерческих пусков ракет
Рассекречено непонятное устройство от Apple
Кровожадных медведей показали на видео
Раскрыты сроки проведения выборов президента РАН
НАСА показало снимки убегающих звезд
Все материалы
Спорт
Мартен ФуркадЗа линией огня
Скандальный Фуркад, серебряный Шипулин и другие итоги сезона в биатлоне
Полиция прервала вечеринку биатлонистов в отеле Холменколлена
Дзюба покинул расположение сборной России
Чемпион ОИ Васильев раскритиковал IBU после инцидента с Фуркадом
Авиакомпания поблагодарила экипаж рейса после инцидента с волейболистом
Баскетболистка в США забила мяч броском из-за головы со своей половины площадки
В Испании родители устроили массовую драку на детском футбольном матче
Все материалы
Культура
Что он себе позволяет
Как Спайк Ли стал одним из лучших режиссеров мира, а мир этого не заметил
Конец эпохи
90 лет рок-н-ролла на примере жизни Чака Берри
Непосильная ноша таланта
Шизофрения Булгакова в «Мастере и Маргарите» и творчество как патология
Российский мультсериал вошел в число лучших в Каннах
Самойловой запретят въезд на Украину
Тим Аллен сравнил Голливуд с нацистской Германией
Опубликована самая первая фотография Люка Скайуокера
Все материалы
Интернет и СМИ
Стыдно, но очевидно
Как доказать, что Трампа привели к власти иллюминаты и любители порно
Фото Тимати установило рекорд в российском Instagram
В сети испугались за судьбу России после смерти Рокфеллера
Пабликам во «ВКонтакте» разрешили собирать деньги с пользователей
Стюард азиатских авиалиний спародировал клип Бритни Спирс в салоне самолета
Петух-гигант ужаснул соцсети
Краев не видишь!
Как фотографы отправляются в дикую глушь за уникальными кадрами
Все материалы
Ценности
Вид с изнанки
Что творилось за кулисами показов Недели моды MBFW Russia
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Российский бренд одежды Not Addicted разработал виртуальную примерочную
Gucci придумал собственные мемы
Skoda начала собирать машины в Нижнем Новгороде
Дочь Пола Маккартни разработала кроссовки из океанического пластика
Alberto Guardiani обул мужчин в «акульи» ботинки
Все материалы
Путешествия
«Недешевая страна, но очень качественная»
Несколько веских причин для поездки в Южную Корею
Границы миров
Путешествие по нетуристической Мексике к Иисусу в компании с морпехом
В туалетах пекинского храма появились сканеры лиц для выдачи бумаги
Переговоры пилотов и авиадиспетчеров разрешили слушать всем желающим
Назван худший в мире город для проживания
Сотни застрявших в Доминикане российских туристов вывезут резервным рейсом
В двух тысячах ресторанов по всему миру одновременно организуют французский ужин
Все материалы
Из жизни
«Как же мне повезло»
История уроженца Томска, переехавшего в Калифорнию, но вернувшегося в Россию
Джун Томпсон То ли большая, то ли малая Медведица
Как худеет самая известная толстушка Америки
Кем родился — не пригодился
Пары-трансгендеры, которые прославились в сети и хотят детей
В Китае остановят воровство туалетной бумаги
Поклонница фитнеса рассказала о пользе спорта в 70-летнем возрасте
Пятилетний внук Дональда Трампа сломал ногу
Все материалы
Чертово колесо
Переобуваемся на правильную летнюю резину из будущего
Koenig — великий и ужасный
Самые яркие творения эксцентричного тюнера
Немецкая «Шишига»
Самые необычные амплуа культового Mercedes Unimog
Монстры среди монстров
Самые дикие монстр-траки на планете
Видео: как правильно произносить названия автобрендов
В Индии обновили местный «Гелик»
Умер создатель «Нивы»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы