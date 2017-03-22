Чеховский фестиваль откроет опера-комикс по Моцарту

XIII Международный театральный фестиваль имени Чехова, стартующий в конце мая, начнется с постановки оперы Моцарта «Волшебная Флейта» от берлинской «Комише опер». Режиссером выступит Барри Коски. Об этом сообщает Мослента.

Барри Коски превратил классическую оперу в мультфильм в жанре комикса с живыми актерами на сцене. В необычной постановке задействовано более 160 человек, включая хор и оркестр. Главные роли исполнят Сьюзен Айндред и Пол Бэррит из английского театра «1927». Они уже выступали в МХТ имени Чехова с мультимедийными спектаклями «Животные и дети занимают улицы» (2015) и «Голем» (2015). Дебютный спектакль Чеховского фестиваля пройдет на Новой сцене Большого театра 24, 25 и 26 мая.

Всего в этом году на крупнейший театральный форум России привезут 22 спектакля. В числе участников смотра выступят артисты из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, КНР, Кубы, Кыргызстана, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи и Эстонии.

Чеховский театральный фестиваль завершится 20 июля.