В театральной дискуссии в Перми поучаствуют Рената Литвинова и Теодор Курентзис

Сбербанк совместно с фестивалем «Золотая маска» анонсировали проект «Говорим с театром». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Говорим с театром» — серия публичных дискуссий, целью которых станет популяризация театра для широкой публики. Первое мероприятие цикла состоится в Перми в пятницу, 3 февраля, в формате public talk.

Дискуссия «Театр: есть ли жизнь за МКАД?» пройдет в пермском Театре оперы и балета, где в 2016 году была поставлена опера «Травиата» американского режиссера Роберта Уилсона. В public talk примет участие дирижер Теодор Курентзис, Рената Литвинова и Ксения Собчак.

В субботу, 4 февраля, фестиваль «Золотая маска» откроется показом оперы Верди перед жюри премии. При этом «Травиата» станет первой в России оперой, адаптированной для незрячих и слабовидящих — Сбербанк и «Золотая маска» запустили тифлокомментирование всех спектаклей-номинантов фестиваля.

Осенью 2016 года в Пушкинском музее открылась выставка картин для слепых и слабовидящих людей. Посетителям представили тактильные копии шедевров Боттичелли, Кранаха, Шардена, Пикассо, Гогена, Руссо из музейной коллекции. Сбербанк выступил инициатором экспозиции в честь своего 175-летия.