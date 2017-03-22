Российский гимнаст отметил влияние рэпа на процесс восстановления после операции

Российский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Иван Стретович снимает психологическое напряжение с помощью занятий музыкой и чтения рэпа. Об этом он сообщил «Р-Спорт».

«Занимался музыкой, читаем рэп с друзьями у себя в Новосибирске. Это просто хобби. Альбом записывали, шесть треков, сейчас тоже пишу потихонечку. Это все для того, чтобы сильно не грузиться из-за проблем с рукой, не расстраивать себя сильно, а как-то развиваться», — рассказал Стретович.

В январе спортсмену была сделана операция на кисти руки. Из-за восстановления он пропустит чемпионат Европы 2017 года, который пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Стретович в составе мужской сборной России по спортивной гимнастике завоевал серебряную медаль в командных соревнованиях. Первое место заняли японцы, третьими стали спортсмены из Китая.

