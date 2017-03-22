В центре Киева найдено взрывное устройство

В центре Киева в контейнере для мусора найдено самодельное взрывное устройство. Об этом в среду, 22 марта, сообщается на сайте Национальной полиции украинской столицы.

Подозрительный предмет обнаружила в одном из мусорных баков на улице Дружбы Народов женщина, работающая дворником. О находке она заявила в полицию.

Фото с сайта Национальной полиции Киева

«По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и специалисты взрывотехнической службы. Полиция задокументировала событие, изъяла самодельное устройство и направила на соответствующие исследования», — говорится в публикации.

По данному инциденту проводится расследование по части 1 статьи 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). В настоящее время правоохранители ищут владельца бомбы. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

21 ноября в Киеве между зданиями мэрии и Центрального универсального магазина произошел взрыв. Неизвестные бросили на улице взрывпакет, ошметки от него остались на тротуаре. Место происшествия было оцеплены полицией, о пострадавших не сообщалось.