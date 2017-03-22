«Улица Сезам» перестанет пародировать Трампа

Создатели детской программы «Улица Сезам» заявили, что не планируют в дальнейшем пародировать на передаче президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

Пресс-секретарь организации Sesame Workshop Лиззи Фишман объяснила, что персонаж Дональд Грамп (англ. grump, ворчун или брюзга — прим. «Ленты.ру»), в последний раз появившийся на «Улице Сезам» более десяти лет назад, больше не будет присутствовать в передаче. «Наш контент всегда был далеким от политики. Мы пародировали множество представителей поп-культуры и сериалов», — отметила Фишман.

Представительница Sesame Workshop обратилась в The Washington Post после публикации в газете статьи о том, что Трамп собирается урезать бюджет Службе общественного вещания (PBS), которая финансирует «Улицу Сезам». В издании подчеркнули, что у них нет доказательств прямой связи между высмеиванием Трампа на детской передаче и его финансовой политикой.

Дональд Грамп периодически появлялся на «Улице Сезам». По сюжету он обманывал других персонажей, натравливал их друг против друга и заполнял улицы мусором.

Трамп представил новый федеральный бюджет США 17 марта. В нем он предложил сократить расходы на Национальный фонд искусств и Корпорацию общественного вещания, которая финансирует PBS.

«Улица Сезам» выходит на экраны с 1969 года. С января 2016-го передачу транслирует канал HBO.